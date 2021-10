"Senti nojo de mim mesma, não conseguia olhar ao espelho": O relato da jovem de 16 anos violada na escola

"Tirou a faca do bolso e obrigou-me a fazer sexo oral", revelou a menor em declarações ao CM/CMTV.

"Estávamos todos sentados num banco no bloco D e o agressor disse-me para irmos fumar para um canto. Eu não fumo, mas fui com ele. Entretanto começou a beijar-me e a descer as mãos. Eu empurrei-o para trás e disse que éramos apenas amigos. Depois tirou a faca do bolso e obrigou-me a fazer sexo oral", contou esta quinta-feira ao, a jovem, de 16 anos, que alega ter sido violada na Escola Básica 2º e 3º ciclos de Aranguez, em Setúbal.Saiba mais no Correio da Manhã