“Serei o filho que sempre quiseste, serei aquele que deste à luz”: Homem reage à morte de mãe em acidente em Lousada

“Apesar de todos os meus esforços, não teria tido tempo para te dar a vida que merecias. Serei o filho que sempre quiseste, e serei aquele que deste à luz.” As palavras de dor foram escritas nas redes sociais pelo filho de Rosa Pinto, de 52 anos, uma das vítimas mortais do trágico acidente de viação que tirou a vida a mais duas pessoas, ao inicio da tarde de sexta-feira, em Nespereira, Lousada.Conheça a história no site do Correio da Manhã