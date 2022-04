Sergei Lavrov afirma: "Se continuarem a enviar armamento para a Ucrânia, vai ser difícil fazer acordo"

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, revelou esta terça-feira, após encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, em Moscovo, na Rússia, que há milhares de civis a precisar de ajuda em Mariupol.

Em declarações aos jornalistas, Guterres revelou que apresentou uma proposta à Rússia para a criação de corredores humanitários, principalmente na região do Donbas.

"As ações em coordenação com a Cruz Vermelha devem ser feitas para levar produtos e retirar civis", acrescentou o secretário-geral da ONU.Sergei Lavrov participou igualmente na conferência de imprensa conjunta com António Guterres, onde deixou um aviso: "Se continuarem a enviar armamento para a Ucrânia, vai ser difícil fazer um acordo".O ministro dos Negócios Estrangeiros russo revelou que Moscovo estava aberto a um cessar fogo e a negociações para a abertura de corredores humanitários.