Sérgio Conceição admite ter ficado abalado com apedrejamento do carro da família

Treinador sublinhou que não hesitava em trocar o sucesso desportivo pelo bem-estar dos seus.

O treinador da equipa de futebol do FC Porto assumiu esta quinta-feira ter ficado abalado pelo apedrejamento ao carro da sua família, sublinhando que não hesitava em trocar o sucesso desportivo pelo bem-estar dos seus.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida frente ao Sporting de Braga, Sérgio Conceição, comentando os incidentes após o desaire com o Clube Brugge (0-4), recordou uma visita que realizou na quarta-feira ao IPO do Porto para explicar a importância da família, e reforçar esta ideia.

"Ontem [quarta-feira] tive uma visita ao IPO que me tocou bastante e, no final, fiz uma declaração emocionada, em que disse que trocava todas as vitórias e conquistas pela vida daqueles miúdos. Com a minha família é a mesma coisa. Nada é mais importante e trocava esse sucesso desportivo pelo bem-estar da mesma", garantiu o técnico dos 'dragões'.