Sérgio Conceição envia brinquedos e cabaz para alegrar Natal de família em Famalicão

Treinador disse que o seu desejo de Natal era poder “aliviar o sofrimento de muitas crianças”.





Os presentes de Sérgio Conceição foram entregues no sábado, um dia antes da noite de Consoada, por elementos ligados ao FC Porto. Num vídeo divulgado no Facebook vê-se a alegria das duas crianças e a emoção da mãe, a quem foi, recentemente, diagnosticado um cancro.



São ações que o treinador do FC Porto não gosta de divulgar, mas que Tiago Velho, também treinador de futebol e já conhecido pelas inúmeras ações solidárias que dinamiza, considerou “arrepiante” o momento em que as crianças receberam os presentes.





“Foi o momento mais marcante deste ano. Depois das palavras do míster Sérgio Conceição [dia 22] no final do jogo, aqui está como fazer duas crianças felizes”, escreveu o famalicense.





Sérgio Conceição, após o jogo frente ao Sporting, disse que o seu desejo de Natal era poder “aliviar o sofrimento de muitas crianças”.