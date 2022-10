Sérgio Conceição expulso por chamar ''benfiquista" a João Pinheiro

Uma referência à alegada preferência clubística de João Pinheiro, já depois do apito final no clássico entre FC Porto e Benfica, motivou a primeira expulsão de Sérgio Conceição no último ano e meio, mas a 20ª da carreira de treinador e a 10ª ao comando dos dragões. Segundo apurou Record, no calor de algumas decisões de arbitragem que causaram revolta junto de toda a estrutura do futebol portista, Sérgio Conceição dirigiu-se ao árbitro da Associação de Futebol de Braga e, mais palavra, menos palavra, repetiu: "És benfiquista, todos o dizem, és benfiquista."Leia a notícia na íntegra no site do Record