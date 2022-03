Sérgio Conceição preocupado com risco de lesões devido ao atual ciclo de jogos

"Os jogadores vão estar a cem por cento. O problema é poder haver aqui ou acolá uma lesão que não queremos que aconteça", disse esta terça feira Sérgio Conceição, durante a antevisão do jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, com o Lyon, que se realiza esta noite no Estádio do Dragão.

O técnico do FC Porto respondia a uma questão sobre as consequências provocadas pelo desgaste físico e pela sobrecarga do atual ciclo de jogos. E deixou mais uma opinião sobre o assunto. "Jogar três vezes por semana torna-se desgastante. Nestas situações fica tudo mais difícil, daí condicionar a preparação dos jogos", afirmou.

O Lyon, liderado pelo treinador Peter Bosz, apresenta no Estádio do Dragão um bom cartão de visita na Liga Europa. No entanto, no campeonato francês, mostra debilidades defensivas. "O Lyon está a fazer um campeonato que não é muito normal tendo em conta o orçamento e a qualidade dos jogadores que possui. Na fase de grupos da Liga Europa deram uma resposta condizente com o valor da equipa. Ofensivamente é uma equipa eficaz", observou o técnico portista.O FC Porto tem no seu historial de conquistas duas edições da Liga Europa (2002/03 e 2010/11). Mas Sérgio Conceição afasta a responsabilidade inerente a essas conquistas e a pressão sobre os jogadores: "É verdade que ganhámos esta prova. Mas o Francisco [Conceição, filho] tinha um ano em 2003. Eles sentem a responsabilidade de estar num clube habituado a ter resultados fantásticos na Europa.""Isso é História, é para os museus. Temos, sim, de olhar para o momento das equipas", rematou Conceição.