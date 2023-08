Sérgio Conceição suspenso por 1 jogo e mais 23 dias na sequência da Supertaça

Técnico acabou por ser castigado por três infrações.

Sérgio Conceição foi suspenso por 1 jogo e mais 23 dias, na sequência da Supertaça.

O jogo de castigo já foi cumprido, em Moreira de Cónegos, sendo que os 23 dias serão agora cumpridos a partir de amanhã, impedindo o técnico de se sentar no banco nos próximos três jogos, diante de Farense, Rio Ave e Arouca. A menos, claro, que lhe seja dada razão em algum recurso ou aceite uma providência cautelar.

O técnico acabou por ser castigado por três infrações: 1 jogo de suspensão e uma multa de 5.100 euros pela expulsão; 23 dias de suspensão e multa de 5.100 euros pelos insultos posteriores ao árbitro Luís Godinho no túnel e ainda uma multa de 2.244 euros pela recusa em sair de campo e que levou ao atraso de 4 minutos.

De acordo com o mapa de sumários, a expulsão foi descrita desta forma no relatório do árbitro: "Após o árbitro ter sancionado uma falta favorável à equipa A, junto ao banco da equipa B, o treinador da equipa B (Sr. Sérgio Conceição) manifestou desacordo por palavras e atos contra a decisão da equipa de arbitragem, saindo da área técnica na direção do árbitro, de forma excessiva, esbracejando e gritando 'Vai para o c******... vai-te f**** pá'".

Depois, "após a expulsão do treinador principal da equipa B, Sr. Sérgio Conceição, o jogo esteve interrompido 4 minutos por este se recusar persistentemente a sair da área técnica e das imediações do terreno de jogo", pode ainda ler-se.

Por fim, o relatório de Luís Godinho e do delegado da FPF descrevem o que se passou após esse momento. "Para além de não acatar a ordem de expulsão, o mesmo continuou proferindo palavras insultuosas e ofensivas para o árbitro, gritando 'Vai para o c******... és um artista... tendencioso... já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luís Diaz e agora não expulsas o João Neves... És fraco, fraco, fraco, muito fraco".

Mais tarde, voltou a haver um encontro entre ambos. "Após o término da jogo e da respetiva cerimónia de entrega de prémios, quando a equipa de arbitragem se dirigia para o seu balneário, o árbitro foi interpelado nas escadas de acesso pelo treinador principal da equipa B, Sr. Sérgio Conceição, no sentido de saber o motivo que levou à sua expulsão. Após o árbitro ter explicado os motivos, o mesmo reiterou as palavras insultuosas e ofensivas preferidas aquando da sua expulsão aos 90+6 ("Vai para o c******... és um artista... tendencioso... já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luís Diaz e agora não expulsas o João Neves... És fraco, fraco, fraco, muito fraco".) e acrescentou gritando "Andas a brincar com o meu trabalho... já tens uma história contra nós... és uma vergonha".

Este momento foi também descrito no relatório do delegado da FPF. "Após o término do jogo e da respetiva cerimónia de entrega de prémios, quando a equipa de arbitragem se dirigia para o seu balneário, o árbitro foi interpelado nas escadas de acesso pelo treinador principal da equipa B, Sr. Sérgio Conceição no sentido de saber o motivo que levou à sua expulsão. Após o árbitro ter explicado os motivos, o mesmo reiterou as palavras insultuosas e ofensivas preferidas aquando da sua expulsão. (Vai para o c******... és um artista... tendencioso... já não é a primeira nem a segunda. Foi o Danilo, foi o Luiz Dias e agora não expulsas o João Neves... És fraco, fraco, fraco, muito fraco".) e acrescentou 'Andas a brincar com o meu trabalho... já tens uma história contra nós... és uma vergonha'."