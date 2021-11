Serviço de agendamento para renovar cartão de cidadão e passaporte indisponível até final do ano

"Cidadãos são atendidos por ordem de chegada", informou o Ministério da Justiça.

O serviço de agendamento para a renovação de documentos como o cartão de cidadão, passaporte ou carta de condução está indisponível desde o início deste mês na generalidade dos balcões e não deverá ser reposto até final do ano. O Ministério da Justiça informou que “o modelo de atendimento passou, na generalidade dos balcões, a ser atendimento espontâneo, ou seja, os cidadãos são atendidos por ordem de chegada, com as regras de prioridade previstas na lei”.





No dia 20 é o último sábado em que nove Lojas de Cidadão e o balcão do Campus de Justiça de Lisboa (Parque das Nações) estarão a funcionar, entre as 09h00 e as 22h00, para entrega e renovação de cartão de cidadão e passaporte sem marcação.