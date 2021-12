Serviço extra portagens vai ser pago à parte para utilizadores da Via Verde

Utilizadores estão a ser transferidos automaticamente para a nova modalidade.

Via Verde Autoestrada,

A empresa do grupo Brisa vai separar o pagamento das portagens dos utilizadores da Via Verde dos restantes serviços a que têm direito. Esta medida entra em vigor a 5 de janeiro de 2022 e os utilizadores já estão a ser transferidos automaticamente para a nova modalidade.A informação avançada pelo Dinheiro Vivo, refere que o valor da mensalidade ou anuidade para alugar o equipamento da Via Verde será o atualmente em vigor.Recorde-se que, atualmente, os utilizadores da Via Verde conseguem com o mesmo aparelho pagar as portagens sem parar nas autoestradas, abastecer o carro em postos de combustíveis específicos e pagar estacionamentos.Os utilizadores vão ter opção de ficar com a modalidade só portagens, oou passar para o serviço com mais opções, o Via Verde Mobilidade. Este último vai permitir ter acesso a todos os serviços já existentes para além das portagens. Entre outras opções, a nova modalidade, vai permitir, segundo o Dinheiro Vivo, entrar e sair de parques de estacionamento cobertos ou na rua sem ter de usar a máquina, carregar veículos elétricos, pagar viagens de ferry entre Setúbal e Troia ou compras no McDonald's.