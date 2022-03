Serviço Nacional de Saúde gastou milhões de euros para a luta contra a Covid-19

Processo de vacinação custou 336 milhões de euros ao SNS.

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) gastou 977 milhões de euros em dois anos com as medidas de reforço à segurança e combate à Covid-19. De acordo com dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), citados pela Lusa, 295 milhões de euros destinaram-se à compra de equipamentos de proteção individual, e 346 milhões para financiar os testes para deteção do SARS-CoV-2.