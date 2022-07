Sete anos de prisão para homem que preparou armadilha no WC para matar

Engendrou esquema para matar a mulher e suicidar-se, mas acabou por ferir um perito da PJ chamado ao local.

Destruiu a casa, riscou as portas e os armários da cozinha, a arca congeladora e a televisão. Por todo o lado escreveu ‘porca’ e ‘p...’. Na chaminé da sala colocou cuecas de senhora com outros insultos e impropérios, acompanhados por desenhos igualmente ofensivos. Em cima da mesa da cozinha deixou mais mensagens. Tudo dirigido à mulher com quem estava casado há 30 anos e a quem não perdoou que tivesse feito queixa por violência doméstica. Nem aos filhos que testemunharam.

Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã