Sete crianças entre os 13 mortos num incêndio dentro de habitação em Filadélfia, EUA

Pelo menos 13 pessoas morreram, sete delas crianças, num incêndio que deflagrou dentro de uma casa em Filandélfia, nos EUA, na manhã desta quarta-feira, avanaça a Fox News.

Os meios de socorro estão no local.







Fire official confirm 13 people were found dead after a fire in #Philly’s Fairmount section this morning https://t.co/vMx8vvhdh4 @CBSPhilly pic.twitter.com/9WD9vcQXTs