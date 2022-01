Sete detidos no Aeroporto de Lisboa por falsificarem comprovativos de teste negativo à Covid-19

Suspeitos foram detidos quando se preparavam para apanhar um voo para outro país dentro do espaço europeu.

A Polícia Judiciária deteve sete pessoas, no passado sábado, no Aeroporto de Lisboa por apresentarem comprovativos falsos com resultados negativos à Covid-19, quando se preparavam para apanhar um voo para outro país dentro do espaço europeu.

As três mulheres e quatro homens, com idades entre os 26 e os 36 anos, foram detidos já nas Portas de Embarque e são acusados da prática de crimes de falsificação de documentos, propagação de doença, branqueamento de capitais e falsidade informática.



Os detidos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.