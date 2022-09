Sete detidos por tráfico de droga no norte do país

Investigação decorria há cerca de 18 meses.

Cinco homens com idades compreendidas entre os 37 e os 55 anos e duas mulheres de 28 e 34 anos foram detidos por tráfico de droga, no sábado passado, nos concelhos de Vila Real, Peso da Régua, Mesão Frio e Gondomar. Investigação decorria há cerca de 18 meses.Segundo o comunicado da GNR, foram cumpridos 14 mandados de busca, oito domiciliários e seis não domiciliários em viatura. No total foram apreendidos 1 107 doses de haxixe; 342 doses de cocaína; 312 doses de heroína; 123 doses de canábis; vários telemóveis; 1 400 euros em numerário; duas viaturas; duas balanças; uma arma de ar comprimido; quatro munições; 114 saquetas de acondicionamento do produto estupefaciente; um computador; um tablet; uma mesa de corte.Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial esta segunda-feira no Tribunal Judicial de Vila Real, para aplicação de medidas de coação.