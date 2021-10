Sete mortos e 766 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

O número de internamentos mantém a tendência decrescente.

Esta sexta-feira registaram-se 766 novos casos de Covid-19 e sete óbitos na sequência da infeção pelo vírus, segundo o relatório da DGS.









O número de casos ativos aumentou nas últimas 24 horas, são mais 135 comparativamente a ontem. Há mais 624 pessoas recuperadas da doença.



O número de internamentos mantém a tendência decrescente, há menos 20 pessoas internadas em enfermaria, num total de 301. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 55 pessoas, menos uma que ontem.



A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 230 novos casos de infeção por Covid-19, enquanto o Norte registou 226 casos.

A incidência nacional está agora nos 84,2 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. O R(t) subiu para 1,00.

Dos óbitos registados dois ocorreram na região de Lisboa, três no Centro e dois no Alentejo.

Seis das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79 anos.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 18.078 pessoas e foram registados 1.078.729 casos de infeção.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se entre os idosos com mais de 80 anos (11.793), seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos (3.870).

Do total de vítimas mortais registadas até à data, em Portugal 9.483 eram homens e 8.595 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 135 casos, para um total de 30.212, e que 624 pessoas foram dadas como recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1.030.439 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde desceu (menos 160), situando-se nos 21.426

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 579.354 mulheres e 498.638 homens, segundo os dados da DGS, segundo os quais há 737 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Entre as novas infeções destacam-se as faixas etárias dos 20 aos 29 anos (mais 157), dos 30 aos 39 (mais 107), dos 10 aos 19 (mais 95), dos 40 aos 49 anos (mais 94), seguidas dos 50 aos 59 anos (mais 84), dos 0 aos 9 anos (mais 69), dos 60 aos 69 anos (mais 60), dos mais de 80 anos (mais 48), e dos 70 aos 79 anos (mais 46).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 230 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 416.627 casos e 7.704 mortos.

A região Norte registou 226 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 413.104 casos de infeção e 5.579 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 179 casos, perfazendo 144.487 infeções e 3.165 mortos.

No Alentejo foram assinalados 37 novos casos de infeção, totalizando 39.693 contágios e 1.041 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim desta sexta-feira da DGS contabiliza 62 novos casos, acumulando-se 43.290 contágios pelo SARS-CoV-2 e 473 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 12 novos casos, somando 12.431 infeções e 72 mortes devido à doença covid-19 desde março de 2020.

Nas últimas 24 horas, e segundo a DGS, os Açores registaram 28 novos casos, o que eleva para 9.097 contágios desde o início da pandemia e 44 mortes devido à doença.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

A covid-19 provocou pelo menos 4.878.719 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.