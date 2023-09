Setembro começa com chuva, granizo e ruas inundadas em várias zonas do País

Vários distritos em alerta laranja para o estado do tempo.

A chuva forte e o granizo já se fazem sentir em várias zonas do País. A Proteção Civil apelou precisamente este sábado à população para que tome medidas preventivas face à mudança do estado do tempo, do interior para o litoral, com previsão de precipitação, por vezes forte, acompanhada de granizo, trovoada e rajadas.



A Proteção Civil alterou de amarelo para laranja o aviso do estado meteorológico até às 18h00 nos distritos da Guarda, Bragança e Castelo Branco, devido à previsão de precipitação forte e trovoadas frequentes e concentradas.

Assim, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC) para os distritos de Guarda, Bragança e Castelo Branco está previsto "preciptação por vezes forte, e ocasionalmente granizo, acompanhado de rajadas fortes". Antevê-se ainda trovoadas frequentes e concentradas.

De momento, a ANPC manteve os restantes distritos do continente com aviso amarelo até ao período da tarde de domingo.



Fundão

A chuva e o granizo, acompanhados de fortes rajadas de vento, afetam a zona do Fundão. Até ao momento não feridos, nem danos materiais a registar na cidade pertencente a um dos distritos nos quais vigora o aviso laranja para o mau tempo.



Mirandela



A cidade de Mirandela é uma das mais afetadas pelo mau tempo. Segundo a Proteção Civil de Bragança, registam-se algumas inundações provocadas pela forte trovoada que se faz sentir naquela região. Nas imagens é possível ver o efeito da chuva forte na cidade, com estradas e zonas rurais cobertas de granizo.



Serra da Estrela



Na Serra da Estrela, a forte precipitação e o granizo mantêm-se como o maior problema para a população. De acordo com a Proteção Civil, não há registo de feridos ou de danos materiais. Até ao momento, ainda não foi necessário proceder ao corte de estradas.



Valpaços



Em Valpaços, a forte chuva e a trovoada encheram as ruas de granizo. Segundo a Proteção Civil do Alto-Tâmega e Barroso, ainda não há registo de feridos, ou de habitações inundadas.



Évora



O distrito de Évora é um das mais afetados com o agravamento do estado do tempo. De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora, registaram-se, nos concelhos de Évora e Extremoz, três ocorrências por precipitação intensa, e quatro ocorrências por quedas de árvores, com destaque para a queda de uma árvore, em Nossa Senhora de Machede, que atingiu um carro. Até ao momento não há registo de feridos.





A ANPC apela ainda a que se tenha "especial cuidado" na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, com atenção para a possibilidade de queda de ramos e árvores, em virtude de vento mais forte.

Também a circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas "historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros" deve ser tida em conta, evitando a circulação e permanência nestes locais.

A autoridade apela também que não sejam praticadas atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, evitando ainda o estacionamento de veículos muito próximos da orla marítima.

A Proteção Civil apela ainda à adoção de uma condução defensiva, com redução de velocidade e ao não atravessamento de zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas.