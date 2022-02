Sexo no quartel leva a expulsão de GNR de Celorico da Beira

Um militar que manteve relações sexuais com uma mulher, que estava detida no posto de Celorico da Beira, foi expulso da GNR. O caso remonta a fevereiro de 2019. A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) tinha proposto a expulsão, na sequência do processo disciplinar movido contra o guarda, e a decisão, agora publicada, foi aprovada pelo Ministério da Administração Interna.Saiba mais no Correio da Manhã