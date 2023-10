Tudo o que foi dito na segunda sessão do julgamento da morte de Sara Carreira

O julgamento do caso da morte da cantora Sara Carreira volta esta quarta-feira ao Tribunal de Santarém. Na primeira audiência foram ouvidos os quatro arguidos, Cristina Branco, Ivo Lucas, Tiago Pacheco e Paulo Neves, assim como quatro testemunhas, dois militares da GNR, um ex-bombeiro e uma mulher que parou para ajudar as vítimas na noite trágica. Leia aqui tudo o que foi dito. Tony Carreira e Fernanda Antunes marcaram presença no julgamento. A mãe de Sara esteve grande parte do tempo de cabeça baixa e sempre de óculos de sol.