"Sinto-me culpado": Pai de Jéssica não voltou a falar com a menina depois de abril de 2022

Menina foi brutalmente assassinada três meses depois. Tinha três anos.

O pai de Jéssica, a menina de três anos assassinada brutalmente em junho do ano passado, foi esta segunda-feira, ouvido no Tribunal de Setúbal.Alexandrino Biscaia não quis prestar quaisquer declarações aos jornalistas à chegada ao tribunal. O pai de Jéssica terá que explicar que relação tinha com a criança. Recorde-se que a semana passada, chegou mesmo a dizer aos meios de comunicação que "a maior culpada disto é a mãe".O pai de Jéssica emigrou em fevereiro de 2022 para os Países Baixos e não tinha um relação muito próxima à menina.