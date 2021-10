“Sinto-me livre”: jovens da seleção de futebol feminino afegã refazem a vida em Portugal

Portugal ofereceu-lhes asilo e a possibilidade de sonharem com uma vida nova.

As jogadoras da equipa juvenil da seleção nacional de futebol feminino do Afeganistão deixaram para trás Cabul, capital afegã, e aterraram em Lisboa a 19 de setembro.



Em Lisboa, foram surpreendidas pela capitã da seleção nacional de futebol do Afeganistão, que participou na operação de resgate das meninas a partir da sua casa no Canadá.