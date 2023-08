Sismos de magnitude 2.4 e 2.9 registados perto de Montemor-o-Novo

IPMA afirma não ter recebido, até ao momento, nenhuma informação de que o sismo tenha sido sentido.

Dois sismos com magnitude 2.4 e 2.9 na escala de Richter foram registados, este domingo, no Continente, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os sismo foram registados nas estações da Rede Sísmica do Continente pelas 22h16 e pelas 22h24 e tiveram o epicentro próximo de Montemor-o-Novo, em Évora.





"Até à elaboração deste comunicado não foi recebida nenhuma informação confirmando que este sismo tenha sido sentido", garantiu o IPMA em comunicado.