Sismo de magnitude 3,3 registado em Faro

Epicentro a cerca de 40 quilómetros a Sul de Olhão.

Um sismo de 3,3 na escala de Richter foi registado esta quarta-feira em Faro, com epicentro a cerca de 40 quilómetros a Sul de Olhão.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo decorreu no início da manhã desta quarta-feira pelas 07h08.Até ao momento, não existe qualquer registo de danos.