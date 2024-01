Abalo registado às 7h19 locais (8h19 em Lisboa).

Um sismo de magnitude 4.5 na escala de Richter atingiu a Ilha Terceira e São Jorge, este domingo. O abalo, registado às 7h19 locais (8h19 em Lisboa), teve uma profundidade de 0 quilómetros.





Sismo de magnitude 4.5 na escala de Richter sentido na Ilha Terceira e São Jorge

"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima VI (Escala de Mercalli Modificada) na zona W do concelho de Angra do Heroísmo, nomeadamente nas freguesias de Serreta, Raminho, Altares, Doze Ribeiras e Santa Bárbara (ilha Terceira). O evento foi ainda sentido nas restantes freguesias da ilha Terceira e na ilha de São Jorge", refere o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) em comunicado.

Este evento "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022", lê-se.

O Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou à agência Lusa que "logo após o abalo houve o registo de uma derrocada na estrada regional na freguesia do Raminho, que obstruiu a via", estando a direção regional das obras públicas no terreno para solucionar a situação.



Vítor Viegas, eletricista residente em Angra do Heroísmo, encontrava-se em casa no momento do abalo. "Estava a começar a acordar. Senti a cama a abanar e a janela a bater, durante alguns segundos", descreveu ao CM. "Já houve sismos que não senti e este senti", notou.



Já Félix Rodrigues, professor universitário, relatou ao CM que estava a dormir e que toda a família acordou com o abalo.



"Tudo abanava e estremecia. Não chegou a um minuto, mas foi um bocado assustador", asseverou. Félix Rodrigues disse ainda que como medida de proteção a família deslocou-se "para um sítio da casa" onde sabiam que estariam "mais protegidos" caso caísse algum estilhaço.

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade III, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percecionando-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", revela o Instituto do Mar e Atmosfera (IPMA) na sua página da Internet.