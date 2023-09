Sobe para 2012 o número de mortos após sismo em Marrocos. Há 2059 feridos

"Estou em Marrocos. Foi horrível", conta um leitor. O epicentro localizou-se a cerca de 65 km a Sudoeste de Marrakech.

O sismo de magnitude 6.9 na escala de Richter que foi registado, esta sexta-feira à noite, em Marrocos, causou pelo menos 2012 mortos e 2059 feridos, informa a televisão estatal do país africano, citada pela Reuters.



Dois portugueses, um pai e uma filha, tiveram de ser hospitalizados após terem ficado feridos, enquanto visitavam a medina de Marraquexe, na sequência do abalo, avança a TSF.



O abalo foi sentido em várias regiões de Portugal. Segundo o IPMA, o terramoto ocorreu pelas 23h11, a uma profundidade de 10 quilómetros. O epicentro localizou-se a cerca de 65 km a Sudoeste de Marrakech. Minutos mais tarde foram sentidas três réplicas, de magnitude 4.5, 3.3 e 3.1 na escala de Richter.





"Estou em Marrocos. Foi horrível. Ouviu-se um ruído ensurdecedor e um abalo da terra enorme, muita gente em pânico. Foi realmente muito forte o sismo. Os estragos são grandes também", conta um leitor ao CM.



Um português que estava num hotel em Marrakech revelou à CMTV que tanto ele como a esposa chegaram a temer o pior. "A minha mulher tremeu durante dez minutos", narra, referindo-se à ansiedade vivida durante o terramoto.



O Presidente da Câmara de Albufeira está de férias em Marrocos e relata que "houve pessoas a entrar em pânico" no hotel onde se encontra instalado.





Sismo sentido em várias localidades portuguesas



O abalo foi sentido com intensidade máxima nos concelhos de Castro Marim, Faro, Loulé, Portimão, Vila Real de Santo António (Faro), Cascais, Lisboa, Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Lisboa), Almada, Setúbal e Sines (Setúbal).



Foi ainda sentido com menor intensidade nos concelhos de Coimbra (Coimbra), Albufeira, Olhão, Silves (Faro), Alenquer, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra, Amadora, Odivelas (Lisboa), Santo Tirso, Vila Nova de Gaia (Porto), Santiago do Cacém, Seixal e Sesimbra (Setúbal).





Populares relatam ter sentido o sismo



Há relatos nas redes sociais de pessoas que sentiram o abalo na capital. "Digam-me que também sentiram o sismo em Lisboa há pouco", escreveu uma utilizadora na rede social X/Twitter. "Senti mesmo um sismo aqui em Lisboa?", questionou outro utilizador.



Chegaram ao CM relatos de pessoas que sentiram o abalo em várias zonas do País. "A água da piscina fazia remoinhos", conta ao CM uma testemunha de férias em Lagos.



"Estava tranquila e sentada de pernas cruzadas num cadeirão quando as minhas pernas começaram a abanar, as flores a abanar, as chaves na porta de entrada a tilintar e então percebi que seria um sismo", conta uma leitora.

"Em Portimão senti dois sismos. O último foi mais intenso e durou alguns segundos. Estava a dormir, acordei com a cama abanar imenso. Grande susto", conta um outro leitor ao CM.





