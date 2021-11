Sismos com magnitude superior a 6,5 fazem pelo menos um morto no Irão

"Uma pessoa morreu depois de um poste de eletricidade lhe ter caído em cima", disse a TV estatal iraniana.

"Uma pessoa morreu depois de um poste de eletricidade lhe ter caído em cima", disse a TV estatal iraniana, citando autoridades locais.

A televisão estatal mostrou imagens dos moradores de Bandar Abbas a fugir de casa em pânico.

A agência de notícias estatal iraniana IRNA informou que não houve danos estruturais nas casas na área.

Dust rising from the hills and lorries swaying during the 6.3 Earthquake in #Iran near Bandar Abbas in the last hour. pic.twitter.com/sgaNYeugjR — Aurora Intel (@AuroraIntel) November 14, 2021

A terra tremeu este domingo no sul do Irão, perto do porto de Bandar Abbas, depois de dois fortes terramotos com magnitude 6,3 e 6,4 terem atingido a região, de acordo com a televisão estatal.Os sismos foram sentidos em todo o golfo do Dubai, avançou a Reuters.Não é de hoje que o Irão sofre com vários terramotos causados pelas grandes falhas geológicas no território.