Sismos de 4.4 e 4.1 abalam Ilha Terceira nos Açores em três minutos

Fenómenos foram sentidos pela população.

Um sismo de magnitude 4.4 na escala de Richter foi sentido esta segunda-feira, às 16h44 na Ilha Terceira, nos Açores, segundo dados do IPMA. Pelas 16h47 foi registada um novo abalo, desta feita com magnitude 4.1 na escala de Richter.O epicentro dos dois eventos sísmicos foi na Serra de Santa Bárbara, no concelho de Angra do Heroísmo.Os abalos foram sentidos pela população local, que relata ter visto vários móveis e loiças em habitações da região a abanar, apurou oAté ao momento, não foram registados danos ou feridos.Na meia hora seguinte, de acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), verificaram-se ainda mais dois sismos, um de intensidade 2 na escala de Richter às 16h53 locais e outro de magnitude de 2,4 às 17h18.Estes abalos inserem-se na atividade sísmica do vulcão de Santa Bárbara, uma serra no interior da ilha, que ao longo dos últimos três meses tem registado picos de libertação de energia, com níveis acima do normal. Ainda assim, o CIVISA ainda não elevou o alerta sismovulcânico (mantém-se em V2, sendo o V4 o máximo)