Grupo "Killnet" foi identificado como responsável pelo acesso.

Os sites de várias instituições e dos Ministérios do Governo de Itália foram atacados por hackers pró-russos, avançaram as autoridades italianas.



De acordo com a Sky News, o ataque aconteceu

ontem à noite aos sites do Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano. A instituição de caridade nacional ainda não estava disponível esta manhã.



O grupo de hackers "Killnet" foi identificado como responsável pelo ataque e foi identificado pelo grupo italiano de segurança informática Yarix.



A Rússia tem negado sempre a realização de ataques informáticos.