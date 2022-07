Sites de venda de bilhetes com filas de espera após D'ZRT anunciarem dois novos concertos

'Morangos com Açúcar', vai voltar aos palcos 15 anos depois para três concertos. Os primeiros vão acontecer nos dias 29 e 30 de abril, no Altice Arena. O terceiro espetáculo acontece a 6 de maio no Multiusos de Guimarães.

"Ainda não sei como lidar com o que está a acontecer..", escreveu Paulo Fonseca, mais conhecido por Cifrão, numa publicação do Instagram.