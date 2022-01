Sites do Jornal Expresso e SIC hackeados. Piratas informático exigem resgate

Hackers exigem o pagamento de um resgate para desbloquear os sites do grupo Impresa.





Lapsus Group.O grupo de hackers exige o pagamento de um resgate para desbloquear os sites.

O grupo já se manifestou no Twitter do Jornal Expresso:





Lapsus$ é oficialmente o novo presidente de Portugalhttps://t.co/XJ4uX8xuMY — Expresso (@expresso) January 2, 2022

Os sites do grupo Impresa foram, este domingo, hackeados por um grupo chamado"Os dados serão vazados caso o valor necessário não for pago. Estamos com acesso nos painéis de cloud (AWS) entre outros tipos de dispositivos. O contacto para o resgate está abaixo", esta é a mensgem que surge quando tentamos aceder ao site do Jornal Expresso ou da SIC.pt. Nos restantes sites do grupo, como Sic Notícias ou Blitz, aparece uma mensagem que refere "que não é possível aceder" ao site.