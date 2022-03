Situação de seca em Portugal gera preocupação

O volume armazenado pelas barragens está no vermelho (-20% da capacidade total) na bacia hidrográfica do rio Lima (Minho) e no Barlavento algarvio. Castelo de Bode, que abastece Lisboa, regista 60%.

A Agência Portuguesa do Ambiente revelou esta terça-feira que tem "presente a preocupante situação de seca que se verifica no corrente ano hidrológico na região do Tejo e Oeste, onde se registam alguns baixos volumes de água armazenada em albufeiras".

A escassez de água vai levar mesmo a que a Subcomissão Regional do Centro da Comissão de Gestão de Albufeiras reúna, esta quarta-feira, em Tomar.Para o investigador Filipe Duarte Santos é necessário dar um salto no aproveitamento das águas residuais. O presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, revelou que as perdas no abastecimento são cerca de 200 milhões de metros cúbicos por ano, o equivalente ao fornecimento da EPAL.