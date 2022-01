Slimani pode ser desviado do Sporting por Leonardo Jardim

Jogador interessa ao Al Hilal.

O eventual regresso de Slimani ao Sporting ficou ainda mais difícil depois da entrada em cena do Al Hilal. O clube saudita treinado por Leonardo Jardim ameaça roubar o jogador, segundo revelou este sábado a imprensa francesa.









Para que Slimani volte a Alvalade neste mercado de inverno há vários obstáculos por ultrapassar em pouco tempo. Desde logo, convencer o Lyon a aceitar a rescisão de contrato.

Depois há ainda a questão do salário do jogador. Slimani teria que aceitar um corte no seu salário para jogar no Sporting, o que não terá de fazer no clube saudita. Por outro lado, o Al Hilal estará na disposição de oferecer um vínculo mais longo ao futebolista, quando os verdes-e-brancos só aceitam dar um ano e meio de contrato.





Por último, há a vertente desportiva. Desde que deixou Alvalade, no início de 2016/17, Slimani marcou 35 golos em 134 jogos. Nunca foi titular indiscutível no Leicester, Newcastle, Fenerbahçe, Mónaco ou Lyon, ao contrário do Sporting, em que fez 57 golos em 111 jogos em três épocas (e dois jogos da quarta em que se mudou para Inglaterra).





Só que Slimani não tem garantias de ser primeira opção de Rúben Amorim, o que poderá pesar na sua escolha. No Al Hilal, apesar da contratação este sábado fechada de Ighalo, o argelino terá maiores hipóteses de ser aposta frequente, até porque os sauditas perderam Gomis.