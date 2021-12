SNS com reforço de 745 milhões de euros

Do valor agora anunciado, 630 milhões de euros destinam-se aos hospitais e 115 milhões às Administrações Regionais de Saúde (ARS).

O Serviço Nacional de Saúde vai ter um reforço de mais de 745 milhões de euros.A informação é avançada em comunicado pelo Ministério da Saúde. Com este reforço está prevista uma redução da dívida e o aumento da capacidade de resposta e de produção do SNS.Recorde-se que os hospitais públicos receberam um reforço de capital de 350 milhões de euros no verão.

Assim, e com os valores de agosto, o total de reforço no SNS em 2021 ascende a mais de 1.1 milhões de euros.