SNS conta com mais 396 milhões de euros no OE 2022

Médicos da Urgência passam a ser recompensados a partir da 251ª hora extra.

Despesa por ministério

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) deverá contar, este ano, com mais 396 milhões de euros em relação ao Orçamento do Estado do ano passado. Feitas as contas, a nova proposta de OE para 2022 prevê um aumento de 3,7% das verbas. No total, são 13 578 milhões de euros - é o maior de sempre.A maior fatia (52%) destina-se à aquisição de bens e serviços - como medicamentos, exames, terapêuticas e as parcerias público-privadas, e um pouco mais de 38% para as despesas com pessoal. No documento, o Governo compromete-se a substituir, "gradualmente", o recurso a empresas de trabalho temporário pela contratação.Os médicos especialistas que trabalhem em Urgências passam a ser recompensados no trabalho extraordinário da seguinte forma: "Da 251ª hora até à 499ª, inclusive, com acréscimo de 25 % sobre a remuneração correspondente à que caberia por igual período de trabalho suplementar." A partir da 500ª hora, o acréscimo é de 50%.Além da requalificação de unidades hospitalares, vão ser construídos mais hospitais (Lisboa Oriental, Seixal, Sintra, Alentejo e Algarve). O Algarve vai contar com um novo Centro de Procriação Medicamente Assistida. Valorizar as carreiras dos enfermeiros (negociações começam em maio) e criar a carreira de técnico auxiliar de saúde são algumas das medidas em cima da mesa.Este ano, o Governo assegura que vai tomar "as medidas adequadas" para concretizar a meta de que todos os utentes tenham uma equipa de saúde familiar atribuída.