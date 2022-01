SNS, subida de salários e impostos 'aquecem' debate a nove antes das legislativas

Os líderes dos partidos com assento parlamentar protagonizaram último frente-a-frente.

Os líderes dos partidos com assento parlamentar (PS, PSD, PCP, BE, CDS-PP, PAN, IL, Chega e Livre), defrontaram-se esta segunda-feira num debate a nove. O frente-a-frente com todos os candidatos às legislativas marcou o final da ronda de debates televisivos antes das eleições legislativas, marcadas para 30 de janeiro.



No debate, as várias forças políticas focaram-se nas propostas e nos programas eleitorais que apresentam e deixaram à vista o que divide, da esquerda à direita, cada partido - e que eventuais 'linhas vemelhas' podem comprometer um possível acordo de governação.