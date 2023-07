"Só pararam quando viram sangue": Militar do exército espancado em frente a discoteca no Porto

Marco Nunes foi agredido depois de interpelar dois homens que estavam a incomodar uma amiga.

Um militar do exército foi espancado na manhã desta quarta-feira em frente à discoteca Eskada, no Porto. Marco Nunes, de 20 anos, contou aoque interpelou dois homens que estavam a incomodar uma amiga."Eram 6h e tal da manhã. Saí da discoteca e vi uma amiga minha a discutir com dois rapazes. Fui lá ver o que se passava e percebi que estavam a incomodá-la. Usei a desculpa de que ela era minha irmã para eles pararem. Um deles agiu tranquilamente, enquanto o outro começou a mandar bocas e começou uma discussão", disse o jovem.Após alguns minutos, iniciaram as agressões. "Devo ter levado um estouro, porque apaguei. Só pararam quando viram sangue", revelou.Marco foi, posteriormente, socorrido pelo INEM.O militar e a família vão apresentar queixa na PSP para que se apure a identidade dos agressores.