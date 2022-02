"Só queríamos ficar juntos": Casal ucraniano casa-se durante ataques aéreos russos

Quando

a Rússia invadiu a Ucrânia esta quinta

-feira, Yaryna Arieva e Sviatoslav Fursin correram para se casar no Mosteiro de São Miguel, em Kiev, ao som das sirenes de alerta para ataques aéreos."Foi muito assustador", disse Arieva, que casou com o companheiro no primeiro dia de ataques russos à Ucrânia. "É suposto ser o momento mais feliz das nossas vidas, mas saímos à rua e ouvimos isto", acrescentou.

O casal tinha o casamento planeado para 6 de maio. Após a comemoração, iam celebrar num restaurante com um "terraço muito, muito giro" com vista sobre o rio Dniepre. "Seríamos só nós, o rio e as luzes bonitas", referiu a jovem.Tudo isso mudou quando o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou, no início desta quinta-feira, uma "operação militar" na Ucrânia. A ofensiva começou horas antes da madrugada com uma série de ataques à bomba e mísseis lançados.Arieva e Fursin, de 21 e 24 anos, conheceram-se em outubro de 2019 numa manifestação no centro de Kiev e decidiram antecipar o casamento por não saber o que o futuro lhes reserva.Após o casamento, o casal alistou-se no Centro de Defesa Territorial local, uma espécie de ramo das forças armadas ucranianas constituído por voluntários, para juntarem esforços para defender o país. Passaram o primeiro dia de casamento a recolher armamento para ser entregue aos soldados que combatem na linha da frente."Temos de proteger a Ucrânia. Temos de proteger as pessoas que amamos e o país onde vivemos", afirmou Arieva. "Espero que corra tudo bem, mas farei o que for preciso para proteger o meu país"."Talvez apenas nos deem armadura e nos mandem ir lutar. Ou talvez ajudaremos com outra coisa. Eles é que decidem", disse Arieva. "Só espero que volte tudo ao normal e voltemos a ter o nosso país, seguro e feliz, sem os russos aqui", concluiu, com expetativa da próxima 'missão' que lhe será atribuída.