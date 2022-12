Só seguro com cobertura de fenómenos da natureza paga prejuízos das cheias a cidadãos e empresas

Princípio aplica-se a imóveis, automóveis e lojas.

Os cidadãos e empresas com danos causados pelas cheias só terão direito a uma indemnização das seguradoras, se tiverem um seguro com cobertura específica para este tipo de fenómenos da natureza. O princípio aplica-se a imóveis, automóveis e lojas. Quem não tiver seguro para este tipo de danos, terá de recorrer aos eventuais apoios que as autarquias e o Governo venham a criar ou assumirá os seus próprios prejuízos.