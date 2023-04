Sobe para 154 o número de polícias feridos durante protestos em Paris contra aumento da idade da reforma

31 manifestantes foram detidos pelas autoridades.

Os protestos em Paris, França, a propósito do aumento da idade de reforma em dois anos, passando a ser 64 anos, já provocaram ferimentos em 154 polícias e levaram à detenção de 31 manifestantes, segundo a Câmara Municipal de Paris.Segundo os organizadores do protesto, perto de dois milhões de pessoas terão participado nas manifestações de hoje na capital francesa. Já o ministério francês do Interior refere que o protesto reuniu 570 mil pessoas.Este é o 11.º dia de protestos na capital francesa, que está a ser marcado por confrontos entre a polícia e os manifestantes.Em atualização