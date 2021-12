Sobe para 19 o número de casos da nova variante Ómicron em Portugal

Casos estão todos ligados ao surto registado no Belenenses SAD.

os serviços de urgência pediátrica e consulta externa de pediatria do Hospital Garcia de Orta, em Almada, encerrassem esta terça-feira. Em causa estava o caso de um médico em funções naquela unidade hospitalar que está ligado à Belenenses SAD.



Este surto ligado ao clube português levou a uma grande polémica devido ao encontro com o Benfica, onde os azuis apenas levaram para campo nove jogadores e acabaram por abandonar a partida após o apito inicial da segunda parte.



Mais de 100 pessoas da estrutura do Belenenses SAD estão em isolamento. Entre toda a estrutura do Belenenses SAD -- jogadores, equipa técnica e 'staff' da equipa principal e de sub-23 -- e os contactos diretos dos 13 casos positivos de infeção confirmados nos 'azuis', o número de pessoas em isolamento ultrapassa a centena.

Portugal regista já 19 casos da variante Ómicron da Covid-19. A informação é avançada pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, em entrevista à RTP.Se a tendência se mantiver, número de novos casos poderá ser o dobro na altura do Natal, admitiu Graça Freitas, ou seja, cerca de oito mil casos diários.Os 19 casos identificados estão relacionados com o surto registado no Belenenses SAD. Recorde-se que este surto já levou a que