Sobe para 35 o número de mortes em Pernambuco, no Brasil, por causa das fortes chuvas

Pelo menos 35 pessoas já morreram em Pernambuco, devido às fortes chuvas que afetam o estado do nordeste do Brasil desde o início da semana, informaram fontes oficiais.

Pelo menos 20 vítimas morreram durante um deslizamento de terras numa vila no bairro do Ibura, na zona sul de Recife, capital do estado de Pernambuco, segundo o último boletim da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) brasileira.

A autarquia da cidade de Camaragibe confirmou mais seis mortos, na sequência de um deslizamento de terras numa área arborizada da cidade.