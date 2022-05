Sobe para 35 o número de mortos na explosão do hotel Saratoga em Havana

Outras 20 pessoas estão hospitalizadas.

A explosão no hotel Saratoga em Havana matou pelo menos 35 pessoas, depois de terem sido encontrados nos escombros restos mortais de outras pessoas durante as últimas horas, indicaram esta segunda-feira os meios oficiais da ilha.

O chefe do departamento de bombeiros do país, Luis Guzmán, disse à televisão estatal que outros três corpos foram retirados durante a noite, com o Ministério da Saúde Pública cubano (Minsap) a indicar mais tarde que o número total de vítimas mortais subiu para 35 e outras 20 pessoas estão hospitalizadas.

Os corpos sem vida recentemente resgatados das ruínas do hotel - que, segundo o governo, explodiu após uma fuga de gás - pertencem a trabalhadores da instalação, segundo Javier Martínez Díaz, membro do gabinete do Partido Comunista de Cuba na província de Havana, citado pelo portal oficial Cubadebate.