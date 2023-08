Sobe para 52 o número de feridos no incêndio de Odemira. Fogo entra em fase de resolução

Proteção Civil corrigiu o valor da área ardida para 8400 hectares em cinco dias.

Mais de mil operacionais continuam esta quarta-feira envolvidos no combate ao incêndio de Odemira, onde durante a noite as condições meteorológicas, como o aumento da humidade, foram mais favoráveis. Segundo Vítor Vaz Pinto, Comandante da Proteção Civil do Algarve, o incêndio já está em fase de resolução.



No entanto, sublinhou, espera-se que haja "muitas reativações ao longo do dia", porque o vento mudou de quadrante e "vai afetar sobretudo a frente sul", que toca os concelhos algarvios de Monchique e Aljezur (distrito de Faro), onde as chamas também já entraram.





A Proteção Civil revela que 1459 pessoas e 124 animais foram retirados por precaução, em todos os dias do incêndio.

A Proteção Civil corrigiu o valor da área ardida para 8400 hectares em cinco dias.O comandante refere ainda que já foram assistidas 43 pessoas e nove foram levadas para o hospital e nega as acusações de que tenha havido má comunicação entre as entidades.

No combate às chamas estão envolvidos 1.114 operacionais, apoiados por 367 viaturas e 16 meios aéreos.