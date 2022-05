Sobe para 58 o número de casos de varíola dos macacos no País

Foram identificados mais 9 casos de varíola dos macacos em Portugal. O total de casos no País sobe assim para 58.

A informação foi avançada esta quinta-feira de manhã pelo S

ecretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, e confirmada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) num comunicado enviado às redações.



A maioria das infeções foram notificadas em Lisboa e Vale do Tejo. No entanto, há também registo de casos nas regiões Norte e Algarve.As infeções confirmadas são em homens entre os 23 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos.Portugal vai avançar com a compra de vacinas contra a varíola. No entanto, ainda não é conhecida a data para a aquisição."Ainda não houve decisão técnica de se vacinar contra esta patologia, mas vamos aguardar mais informação", afirmou Lacerda Sales.