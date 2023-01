Sobe para 68 o número de mortos após queda de avião no Nepal

Das 72 pessoas a bordo, 15 têm nacionalidade estrangeira.

Segundo a France 24, as autoridades garantem que há "alguns" sobreviventes.

15 pessoas com nacionalidade estrangeira viajavam no avião. Das 72 pessoas a bordo, sendo que 68 eram passageiros, cinco são cidadãos da Índia, quatro russos, dois coreanos, um australiano, um argentino, um irlandês e um francês, informou Sudrashan Bardaula, da Yeti Airlines.

Pelo menos 68 pessoas morreram este domingo após a queda de um voo doméstico que se despenhou em Pokhara, no Nepal, disse um funcionário da autoridade aeronáutica à Reuters. Este é o pior acidente dos últimos cinco anos.O avião caiu entre o antigo e o novo Aeroporto Internacional de Pokhara, no centro do Nepal, 200 quilómetros a oeste da capital, Katmandu.Prosseguem agora as buscas pelas restantes pessoas que estavam dentro do avião.O governo criou um painel para investigar a causa do acidente e espera-se que informe no prazo de 45 dias, disse o ministro das finanças, Bishnu Paudel, aos jornalistas.

Em atualização