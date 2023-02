Sobe para mais de 28 mil o número de mortos nos sismos da Turquia e Síria

Prosseguem as operações de resgate e salvamento, sob temperaturas extremas, para tentar encontrar sobreviventes.

O número de mortos causados pelos terramotos na Turquia e na Síria ultrapassou os 28 000, de acordo com os mais recentes relatórios oficiais dos dois países, enquanto prosseguem as operações para resgatar sobreviventes entre os escombros. O terramoto de magnitude 7,8 na escala de Richter matou pelo menos 28.191 pessoas - 24.617 na Turquia e 3.574 na Síria -, de acordo com os mais recentes números oficiais das autoridades turcas e sírias avançados pela agência France-Presse.