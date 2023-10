Sobe para 13 o número de mortos num incêndio numa discoteca em Espanha

Duas mulheres e dois homens ficaram feridos.

Pelo menos 13 pessoas morreram num incêndio que deflagrou numa discoteca em Múrcia, em Espanha. Segundo o El País, várias pessoas estão desaparecidas e quatro ficaram feridas, duas mulheres de 22 e 25 anos, e dois homens, de 41 e 45 anos.O alerta foi dado por volta das 6h00 da manhã para um incêndio nas discotecas, na zona de Atalayas. As chamas propagaram-se para outros dois estabelecimentos de diversão noturnaSegundo a agência EFE, citada pelo El País, antes do início das buscas já havia indicações de que oito pessoas do mesmo grupo estavam desaparecidas. Ao que tudo indica, vários membros da mesma família estavam na discoteca a celebrar o aniversário de Eric Hernández Até ao momento não é conhecida a origem do incêndio que atingiu as discotecas Teatre, Golden e La Fonda. Um porta-voz do Teatre explicou que o incêndio terá tido origem no La Fonda, espaço que dispõe de serviço de restaurante e pista de dança.O presidente regional declarou três dias de luto em Múrcia.As tarefas de identificação dos corpos estão a cargo da Brigada de Polícia Científica da Sede de Múrcia.O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamentou as mortes no incêndio na discoteca Teatre. "Lamento muito e quero acompanhar a dor dos familiares das vítimas do incêndio ocorrido esta madrugada em Murcia", escreveu Feijóo na rede social X/Twitter.