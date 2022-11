Sobe para sete o número de mortos em acidente entre avião e camião no Perú

Um avião da companhia aérea brasileira Latam, embateu contra um camião dos bombeiros enquanto descolava no Aeroporto Internacional de Callao, no Peru. A aeronave incendiou-se após o embate, adiantaram várias fontes oficiais. Até ao momento, foram registadas, pelo menos, sete vítimas mortais.





Segundo o portal de notícias brasileiro G1, o alerta foi dado às 15h25, horas locais (20h25 em Portugal).A Lima Airport Partners (LAP) "lamentou profundamente" a morte de dois membros do corpo de bombeiros daquele aeroporto, após o acidente entre um carro de bombeiros e a aeronave que descolava da capital do Peru rumo a Juliana, cidade do sudeste.