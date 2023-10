Sócio do café Nicola assassinado e atirado para fossa nas traseiras de casa em Miranda do Corvo

À PJ, o suspeito nunca confessou os motivos do crime, admitiu apenas que matou.

Mário Luiz Oliveira, de 57 anos, foi assassinado e atirado para uma fossa nas traseiras de uma casa em Chãs, Miranda do Corvo. O alegado autor do homicídio é Geovani Ferreira Gomes, um homem de 36 anos que foi detido pela PJ do Centro, na quarta-feira.





Giovani Ferreira Gomes é brasileiro, natural de Anapolis, uma cidade do estado de Goiás, na região centro do Brasil. Giovani vivia em Portugal pelo menos desde 2021, trabalhando sempre para empresas de construção civil. Estava há poucos meses na região centro, antes tinha estado em Évora, onde também exercera a mesma atividade.





