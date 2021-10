Sol de pouca dura...Chuva regressa já este fim de semana

A partir da próxima semana há nova descida das temperaturas.

Se os últimos dias foram de calor, sol e bom tempo, a chuva bate agora à porta e deverá chegar a vários distritos do País já este fim de semana.Segundo o IPMA, esta sexta-feira as temperaturas baixam ligeiramente e no domingo a chuva começará a cair em alguns distritos do Norte e Centro.De Viana do Castelo a Santarém deverá registar-se chuva fraca ou chuviscos. Nas ilhas, o mau tempo só deverá chegar aos Açores. A descida das temperaturas deverá registar-se em todo o País.